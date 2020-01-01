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Barkley: "NBA'de favori oyuncum, Westbrook"

NBA efsanesi Charles Barkley, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un, NBA'de izlemekten en keyif aldığı oyuncu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un, NBA'de izlemekten en keyif aldığı oyuncu olduğunu söyledi.

MLB efsanesi Frank Thomas'ın "Hangin With Hurt" adlı programına konuk olarak katılan Barkley'ye, hangi sporcuların "TV'de seyredilmesi zorunlu" olarak gördüğü soruldu.

Chuck, NFL ve NHL'den birkaç isim saydıktan sonra, NBA'de Westbrook'u izlemekten en keyif aldığı oyuncu olarak belirtti:

"Bazı kusurları olsa da Russell Westbrook'u her türlü izlerim. Çünkü bir taraftar ya da takım arkadaşı olarak, her gece %100 maksimum çaba gösteren bir adama hayran kalırım. Herkes bunun kolpa olduğunu söylüyor ama herkes her gece onun hızında oynamıyor. Russell Westbrook oynuyor ama."


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