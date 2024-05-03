NBA'in efsanevi oyuncusu Charles Barkley, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in "çok geç olmadan" emekli olması gerektiğini söyledi.



ESPN Radio'da konuşan Barkley, James'e ne zaman emekli olması gerektiği konusunda bazı tavsiyelerde bulunarak, 39 yaşındaki oyuncunun gereğinden fazla oynamaya çalışıp sahada kendi standartlarının altında bir oyun sergileyerek kariyerini riske atmaması gerektiğini açıkladı:



"Umarım hala oynayabiliyorken emekli olur. Michael Jordan'ı Washington Wizards'ta izlemiştim ve pek hoş değildi. Patrick Ewing'i de Orlando Magic'te izlemiştim. LeBron James'in çok geç olmadan emekli olduğunu görmeyi çok isterim. Çünkü oynamaya devam ettiğinizde sonu kötü oluyor."



Bu sezon %54 şut isabetiyle maç başına 25,7 sayı, 8,3 asist ve 7,3 ribaund ortalamaları yakalamış olan LeBron, üretimiyle hâlâ ligin en iyi oyuncuları arasında yer aldığını kanıtlamıştı.



James'in menajeri Rich Paul, geçtiğimiz günlerde Lakers yıldızının "2-3 sene daha" oynayabileceğini öne sürmüştü.





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