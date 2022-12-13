Barış Alper Yılmaz: 'Hatalarımızdan ders çıkaracağız'

Galatasaray'ın Lazio'ya 2-1 kaybettiği maçta sarı-kırmızıların tek golünü atan Barış Alper Yılmaz, maç sonrası görüşlerini aktardı.



Barış Alper Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde;



"Lazio ile bugün güzel bir mücadele vardı. İyi oynamaya çalıştık. Hatalarımızdan ders çıkartacağız. Karşımızdaki güçlü bir rakip. İstediğimiz sonucu alamadık ama hatalarımızdan ders alacağız. Bu bizim lige hazırlanma maçlarımızdan bir tanesiydi."



"Forvet oynaması ve attığı gol"



"Araya güzel saldılar, ben de vurdum, gol oldu. Hücum olarak kanat, forvet fark etmiyor, hocam bana orada şans verdi. Bugün elimden geldiğince mücadelemi yaptım. Takıma elimden geldiğince katkı yapmaya çalıştım. Bugün de golü attım ama sonucu yenseydik daha güzel olurdu ama Lazio rakibi de gerçekten iyi bir mücadele etti. Onları da tebrik ederim."



"Icardi ile oynamak nasıl bir duygu?"



"Çok büyük bir oyuncu, ondan çok şey öğreniyoruz."





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