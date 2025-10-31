Barcelona'ya yeni golcü: Joaquin Panichelli

Strasbourg forması giyen Joaquin Panichelli, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.



13 MAÇTA 10 GOL!



Fransız ekibinde bu sezon 13 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 10 kez ağları sarstı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.



Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 37 yaşındaki Robert Lewandowski ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Katalan ekibi, şimdiden Lewandowski yerine santrfor arayışlarına başladı.



BARCELONA'NIN LİSTESİNDE



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Strasbourg forması giyen 23 yaşındaki Panichelli'nin Barcelona'nın listesinde yer aldığı belirtildi.



Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli Panichelli'nin, Strasbourg ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



