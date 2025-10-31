31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-051'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-154'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Barcelona'ya yeni golcü: Joaquin Panichelli

Barcelona, Strasbourg forması giyen 23 yaşındaki Joaquin Panichelli ile ilgileniyor.

calendar 31 Ekim 2025 17:19
Haber: Sporx.com dış haberler
Barcelona'ya yeni golcü: Joaquin Panichelli
Strasbourg forması giyen Joaquin Panichelli, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor.

13 MAÇTA 10 GOL!

Fransız ekibinde bu sezon 13 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 10 kez ağları sarstı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 37 yaşındaki Robert Lewandowski ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Katalan ekibi, şimdiden Lewandowski yerine santrfor arayışlarına başladı.

BARCELONA'NIN LİSTESİNDE

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Strasbourg forması giyen 23 yaşındaki Panichelli'nin Barcelona'nın listesinde yer aldığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli Panichelli'nin, Strasbourg ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
