Barcelona'ya Lewandowski'den kötü haber!

Barcelona'da sakatlığı bulunan Robert Lewandowski, perşembe günü oynanacak Real Madrid karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'ya Lewandowski'den kötü haber!
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27 Şubat 2023 19:26
Barcelona'ya golcü futbolcusu Robert Lewandowski'den kötü haber geldi.

Relevo'da yer alan habere göre, Almeria ile oynanan lig maçında sakatlanan Polonyalı yıldız, iki hafta sahalardan uzak kalacak.

Lewandowski, perşembe günü Kral Kupası'nda oynanacak Real Madrid müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.

34 yaşındaki futbolcunun, 5 Mart'taki Valencia ve 12 Mart'taki Athletic Bilbao karşılaşmasına da yetişmesinin zor olduğu öne sürüldü.

Bu sezon Barcelona'da 31 maça çıkan Lewandowski, 25 kez fileleri havalandırdı ve 6 asist yaptı.

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