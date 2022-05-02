Barcelona, Traore'nin opsiyonunu kullanmayacak!

İspanyol basını, Barcelona'nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Adama Traore'nin satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmadığını yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Traore'nin opsiyonunu kullanmayacak!
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02 Mayıs 2022 16:19
Barcelona, Wolverhampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Adama Traore'nin opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmıyor.

OPSİYONU 30 MİLYON EURO

Marca'da yer alan habere göre; Katalan devi son dönemde Ousmane Dembele ile girdiği forma rekabetini kaybeden İspanyol futbolcu için 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu fazla buluyor ve bu rakamı ödemek istemiyor.

15 MAÇTA 4 ASİST YAPTI

Barcelona'ya devre arasında transfer olan Traore, İspanyol ekibinde toplamda 15 maçta süre aldı. 26 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda ağları bulamazken, 4 asist yaptı.

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