Barcelona, Traore'nin opsiyonunu kullanmayacak!

Barcelona, Wolverhampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Adama Traore'nin opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmıyor.



OPSİYONU 30 MİLYON EURO



Marca'da yer alan habere göre; Katalan devi son dönemde Ousmane Dembele ile girdiği forma rekabetini kaybeden İspanyol futbolcu için 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu fazla buluyor ve bu rakamı ödemek istemiyor.



15 MAÇTA 4 ASİST YAPTI



Barcelona'ya devre arasında transfer olan Traore, İspanyol ekibinde toplamda 15 maçta süre aldı. 26 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda ağları bulamazken, 4 asist yaptı.





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