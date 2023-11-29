Barcelona son haftaya rahat girdi

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Barcelona evinde konuk ettiği Porto'yu 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona son haftaya rahat girdi
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29 Kasım 2023 01:04
Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Barcelona sahasında konuk ettiği Porto'yu 2-1 mağlup etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Joao Cancelo ve 57. dakikada Joao Felix kaydetti. Porto'nun tek golü ise 30. dakikada Pepe'den geldi.

Barcelona bu galibiyetle puanını 12'ye çkarırken, Porto ise 9 puanda kaldı.

Barcelona bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Antwerp'e konuk olurken, Porto ise sahasında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak.

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