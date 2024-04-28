Barcelona sezonun ilk transferini bitiriyor

Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan ve gelecek sezon bu durumu tersine çevirmek isteyen Barcelona çalışmalarına şimdiden başladı.



İLK TRANSFER GELİYOR



Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona, Real Betis forması giyen Guido Rodriguez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.



Haberin detaylarında Real Betis ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki Arjantli orta sahanın, Barcelona ile 2 yıllık bir ön sözleşmeye imza attığı da söylendi.



25 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Real Betis formasıyla 25 resmi maça çıkan Guido Rodriguez bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU