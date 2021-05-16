Barcelona, şampiyonluğa havlu attı!

İspanya La Liga'da 37. hafta mücadelesinde Barcelona, konuk ettiği Celta Vigo'ya 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk şansını yitirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, şampiyonluğa havlu attı!
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16 Mayıs 2021 21:25
İspanya La Liga'da 37. hafta karşılaşmasında Barcelona, Celta Vigo'yu ağırladı.

Camp Nou'da oynanan müsabaka, Celta Vigo'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Barcelona, bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti.

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 38. ve 89. dakikalarda Miba attı. Ev sahibi Barcelona'nın tek sayısını ise 28. dakikada Lionel Messi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 maçtır kazanamayan Barcelona, 76 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 5. galibiyetini ala Celta Vigo ise 53 puanla 8. sırada yer buldu.

Barcelona, gelecek hafta Eibar deplasmanına çıkacak. Celta Vigo ise Real Betis'i konuk edecek.

07/08'DEN BERİ İLK KEZ

Barcelona, 2007/08 sezonundan itibaren ilk kez ilk 2 sıranın dışında kaldı.

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