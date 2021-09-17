Barcelona: 'Real Madrid, Haaland ve Mbappe'yi alabilir'

Barcelona Başkan Yardımdısı Eduard Romeu, Real Madrid'de başkan Florentino Perez'in kulübü yönetim tarzını övdü ve iki büyük transferi yapabilecek seviyede olduğunu söyledi.



Bir radyo istasyonuna değerlendirmeler yapan Romeu, "Real Madrid, şu anda Mbappe ve Haaland'ı transfer edebilecek ekonomik yapıya sahip. Çok büyük bir kulüp, çok güçlü bir kulüp. Son yıllarda işlerimizi özenli yapsaydık, biz de aynı durumda olurduk. Florentino Perez'in kulübü yönetim tarzına şapka çıkarıyorum. İş dünyasında ona hayranım" dedi.



Messi'yi takımda tutma ihtimalleri olmadığını kaydeden yönetici, "Bay Tebas [La Liga başkanı], Messi konusunda bize karşı çıktı. FFP nedeniyle onunla yeni sözleşme imzalayamadık ama bir belgeye imza atsak onu tutabilirdik. Ancak o zaman da kulübün 50 yılını tehlikeye atardık. Messi'yi seviyoruz ancak kulüp her şeyin üzerindedir" ifadelerini kullandı.



JAVIER TEBAS DA AÇIKLADI



İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas da, Real Madrid'in gelecek yaz Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı transfer edebilecek parası ve limitinin olduğunu açıklamıştı.



Tebas, "Real Madrid, 200 milyon euroluk oyuncu sattı. Mbappe ve Haaland'ı bir arada transfer edebilecek para ve limitleri var. Zarar etmiyorlar ve sürekli oyuncu satıyorlar. PSG'nin 400-500 milyon euro oyuncu bütçesi olup sürekli zarar etmesine rağmen Mbappe teklifini geri çevirmesini anlayamadım." diye konuştu.











