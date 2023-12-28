Barcelona, Raphinha için kararını verdi

Barcelona, beklentilerin altında kalan Brezilyalı oyuncu Raphinha için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, Raphinha için kararını verdi
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28 Aralık 2023 19:21
La Liga ekibi Barcelona, kadrosunda değişime gitmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda Katalan devi, beklenen performansı veremeyen Raphinha için kararını verdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Şampiyonluk yarışında istediği sonuçları alamayan Barcelona'nın verim alamadığı bazı isimleri takımdan yollayacağı ve listenin ilk başında da Raphinha olduğu belirtildi. 

Bu doğrultuda, Katalan ekibinin yeni bir kanat oyuncusu alabilmek için Raphinha'ya gelecek teklifleri değerlendireceği ayrıca bu transferden 50 milyon euro'luk bir kazanç beklediği ifade edildi.

PREMIER LİG TAKIMLARI DEVREDE

Barcelona'ya 58 milyon euro karşılığında bedelle Leeds United'tan transfer olan Raphinha için bazı Premier Lig ekiplerinin de devrede olduğu ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Barcelona formasını 17 maçta giyen Raphinha, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun kulübüyle 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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