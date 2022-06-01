Barcelona, stadyumunu halka açıyor

Son yıllarda ekonomik olarak büyük zorluklar yaşayan Barcelona, Camp Nou'yu amatör maçlar için açmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona, stadyumunu halka açıyor
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01 Haziran 2022 23:36
Barcelona, Camp Nou'da taraftarların aralarında takım kurarak maç yapmasını sağlayacak yeni bir projeye imza attı. 

Katalan temsilcisi, stadyumunu amatör maçlar için herkese açacağını duyurdu. Barcelona'nın açıklamasında bu projenin 6-11 Haziran arasında geçerli olduğu, maçların 60 dakika olacağı ve her bir oyuncunun 300 euro ödemesi gerektiği belirtildi.

İşte Barcelona'nın açıklamasına göre Camp Nou'daki amatör maçlar için sunulan şartlar:

-Maçın anonsu yapılacak
-Oyuncular, soyunma odasını kullanabilecek
-Soyunma odasının ardından sahaya çıkma ve 15 dakikalık ısınma
-Karşılaşmalar 60 dakika olacak
-Oyuncular, maçtan sonra Camp Nou'da duş alabilecek
-Mücadelede yer alan oyuncular, kişi başına 300 euro ödeme yapacak.

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