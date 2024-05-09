Barcelona, Guido Rodriguez ile mutlu sona ulaştı

Barcelona, Real Betis forması giyen orta saha Guido Rodriguez ile ön sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, Guido Rodriguez ile mutlu sona ulaştı
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09 Mayıs 2024 19:11
La Liga'da gelecek sezon kesinlikle şampiyonluk hedefleyen Barcelona'dan ilk hamle geldi.

ÖN SÖZLEŞME İMZALADI

Barcelona, Real Betis forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Guido Rodriguez ile anlaşmaya vardı.

Katalan devi, oyuncuyla ön sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Arjantinli orta saha, Temmuz ayından itibaren takıma katılacak.

Barcelona, geçtiğimiz yaz ayından bu yana oyuncuyla ilgileniyordu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Betis ile 27 maça çıkan Rodriguez, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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