Barcelona, Guido Rodriguez ile mutlu sona ulaştı

La Liga'da gelecek sezon kesinlikle şampiyonluk hedefleyen Barcelona'dan ilk hamle geldi.



ÖN SÖZLEŞME İMZALADI



Barcelona, Real Betis forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Guido Rodriguez ile anlaşmaya vardı.



Katalan devi, oyuncuyla ön sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Arjantinli orta saha, Temmuz ayından itibaren takıma katılacak.



Barcelona, geçtiğimiz yaz ayından bu yana oyuncuyla ilgileniyordu.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Real Betis ile 27 maça çıkan Rodriguez, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





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