Barcelona, deplasmanda Sociedad'ı mağlup etti

La Liga'nın 33. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ederek maç eksiğiyle 2. sıradaki yerini korudu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, deplasmanda Sociedad'ı mağlup etti
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22 Nisan 2022 00:34
La Liga'nın 33. hafta mücadelesinde Barcelona, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu.

Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazandı ve 3 puana uzanmayı başardı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında sahneye çıkan Aubameyang'ın golüyle öne geçen Barcelona, maçın sonuna kadar skoru korumayı başardı. Geçtiğimiz hafta aldığı üst üste yenilgilerle düşüşe geçen Barcelona, böylelikle 2 maçlık aranın ardından yeniden galibiyet gördü.

Bu sonuçla Barcelona La Liga'da 63 puana yükseldi ve 1 maç eksiğiyle ikinci sıradaki yerini korudu. Real Sociedad ise 55 puanda kaldı.

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