Barcelona'dan Chiesa'ya teklif hazırlığı

Barcelona, Juventus'a Federico Chiesa için 9+4 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barcelona'dan Chiesa'ya teklif hazırlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2024 14:03
Barcelona, kanat forvet transferinde Federico Chiesa için harekete geçiyor.

Diario Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, 26 yaşındaki İtalyan golcü için Juventus'a 9+4 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberde, Mikail Faye'nin Rennes'e 12 milyon euro karşılığında satılması sayesinde Barcelona'nın elde edilecek gelirle Chiesa'yı kadrosuna katabileceği belirtildi.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ

Ayrıca Chiesa'nın da Barcelona'ya gitmekte istekli olduğu ve transferini kolaylaştırmak için maaşını Juventus'ta kazandığı 5 milyon euro'dan 4 milyon euro'ya düşürmeye hazır olduğu da dile getirildi.

JUVENTUS KARİYERİ

Juventus'ta toplamda 131 maça çıkan Chiesa, 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery