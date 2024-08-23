Barcelona'dan Chiesa'ya teklif hazırlığı

Barcelona, kanat forvet transferinde Federico Chiesa için harekete geçiyor.



Diario Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, 26 yaşındaki İtalyan golcü için Juventus'a 9+4 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.



Haberde, Mikail Faye'nin Rennes'e 12 milyon euro karşılığında satılması sayesinde Barcelona'nın elde edilecek gelirle Chiesa'yı kadrosuna katabileceği belirtildi.



MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ



Ayrıca Chiesa'nın da Barcelona'ya gitmekte istekli olduğu ve transferini kolaylaştırmak için maaşını Juventus'ta kazandığı 5 milyon euro'dan 4 milyon euro'ya düşürmeye hazır olduğu da dile getirildi.



JUVENTUS KARİYERİ



Juventus'ta toplamda 131 maça çıkan Chiesa, 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.





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