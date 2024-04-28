Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Valencia karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Xavi, sözleşmesi bitecek kaptan Sergi Roberto'nun kalmasını istediğini kaydetti. İspanyol teknik adam, "Sergi'nin kalmasını ve sözleşme yenilemesini istiyorum. Kulüp ve Sergi durumun farkında. Bu artık ona bağlı. Sergi her zaman kilit oyuncularımdan biri oldu." ifadelerini kullandı.



Barcelona'da bu sezon 19 maçta süre bulan Sergi Roberto, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.





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