Barcelona'da Raphinha'ya yeni sözleşme

Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in ardından bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Raphinha'nın da sözleşmesini uzatıyor.



Katalan ekibinin sportif direktörü Deco, sözleşmesi 2027 yılına kadar süren Raphinha'nın kontratını 2028'e kadar uzatacaklarını söyledi.



Barcelona'da bu sezon 56 maçta süre bulan Brezilyalı Raphinha, 34 gol attı ve 25 asist yaptı.



