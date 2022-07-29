Barcelona'da Pjanic için yeni gelişme

Beşiktaş'ta kiralık sezonu sonrası Barcelona'ya geri dönen Miralem Pjanic, Katalan devinde yeni bir şans bulabilir.



İspanyol basınında yer alan haberde, Pjanic'in hazırlık kampındaki performansıyla takımda kalma şansının arttığı belirtildi. Teknik direktör Xavi Hernandez'in de, Juventus maçından sonraki, "Pjanic'i beğendim. Bize topla birçok şey verdi. Orta sahada içte oynayan isimleri topla iyi buluşturdu. Onun, genel olarak oyun içinde nadir bulunan bir vizyonu var. Topa tek dokunuşla nasıl oynanabileceğini görebilecek çok futbolcu yok" sözlerinin ardından 32 yaşındaki oyuncunun bu sezon takımda daha fazla süre alabileceği vurgulandı.



Barcelona ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Pjanic, siyah-beyazlı forma altında 26 maçta 4 asistlik bir performans sergiledi.





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