Barcelona'da liste başı: Franck Kessie!

İspanya La Liga devi Barcelona, yaz transfer dönemi için harekete geçti.



İspanyol basınının haberine göre; gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Katalan ekibi, Milan forması giyen Franck Kessie'yi listenin başına yazdı.



Haberde Barcelona'nın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığı yazıldı.



Öte yandan Kessie için Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün de transfer için nabız yokladığı ifade edildi.



Bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 16 maça çıkan Kessie, 5 gol kaydetti.





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