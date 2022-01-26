Barcelona'da liste başı: Franck Kessie!

Barcelona, Milan ile sözleşmesini yenilemeyen ve sezon sonunda boşa çıkacak olan Franck Kessie için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Barcelona'da liste başı: Franck Kessie!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2022 01:17
İspanya La Liga devi Barcelona, yaz transfer dönemi için harekete geçti.

İspanyol basınının haberine göre; gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Katalan ekibi, Milan forması giyen Franck Kessie'yi listenin başına yazdı.

Haberde Barcelona'nın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığı yazıldı.

Öte yandan Kessie için Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün de transfer için nabız yokladığı ifade edildi.

Bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 16 maça çıkan Kessie, 5 gol kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.