UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray'a konuk olacak Barcelona'da hücum hattında belirsizlik yaşanıyor.



SON FORMAYA İKİ ADAY



İspanyol basınında yer alan haberde; Katalan devinde Ferran Torres ve Pierre-Emerick Aubamenang'ın yerinin garanti olduğu, son forma için Adama Traore ve Ousmane Dembele arasından teknik direktör Xavi Hernandez'in bir seçim yapacağı belirtildi.



Basının haberinde, Osasuna karşılaşmasında yedek kalan Adama Traore'nin üst üste iki maçta yedek kalmadığı vurgulanırken, İstanbul'da Dembele'nin de ciddi bir forma şansının olduğu kaydedildi.



Fransız Dembele'nin son haftalarda form grafiğini arttırdığı ve ligdeki Osasuna maçında atılan 4 golün 3'ünün içerisinde yer aldığı hatırlatıldı. İspanyol medyasının haberinde 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitmesine rağmen takıma avantaj için son dakikaya kadar kullanılması gerektiği ifade edildi.



"TRAORE Mİ, DEMBELE Mİ?"



Öte yandan Barcelona'nın İstanbul'da Galatasaray'ı mağlup etmek için yoğunluğa ve taktik disipline ihtiyacı olacağı, bu gibi durumlarda ise Adama Traore'nin bir adım önde olduğu vurgulandı. İspanyol futbolcunun, Aubameyang ile arasındaki bağlantı artı olarak yazılırken, çok fazla top kaybı yapması ise eksi olarak gösterildi.



Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo'daki haberde iki futbolcu için yapılan, "Xavi olsanız, hangi futbolcuyu Galatasaray deplasmanında oynatırdınız?" şeklindeki ankette ise Ousmane Dembele yüzde 52 oy alarak öne çıktı. Ankette Adama Traore ise yüzde 45 oy alırken, yüzde üçlük kısım ise belirsiz kaldı.





İLGİLİ VİDEO