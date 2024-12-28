Barcelona'da Frenkie De Jong yüksek maaşı nedeniyle satışta

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Dani Olmo ve Pau Víctor'un lisanslarını tamamlayabilmek için La Liga'ya VIP locaların satışına dair belgeleri sundu.

Toplamda 100 milyon euro değerindeki anlaşmanın, Javier Tebas tarafından onaylanması bekleniyor. Ancak Real Madrid, Atletico Madrid ve Athletic Bilbao, bu anlaşmaları yakından inceliyor.



YENİ OYUNCU TRANSFERİ YAPILMAYACAK



Laporta, Dubai'deki Globe Soccer Ödülleri'ne katılmak yerine otelinde kalarak bu sürece odaklandı. Anlaşmaların onaylanması durumunda Barcelona, Ocak ayındaki transfer dönemine rahat bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ancak kulüp, mali sıkıntılar nedeniyle yeni oyuncu transferi yapamayacak.



DE JONG'UN MAAŞI KULÜBÜN MALİ YÜKÜNÜ ARTIRIYOR



Kulübün karşılaştığı mali zorlukların temelinde 2020 yılında Josep Maria Bartomeu'nun Ter Stegen, De Jong, Piqué ve Lenglet için toplam 335 milyon euro değerinde yaptığı yenilemeler yer alıyor. Özellikle Frenkie de Jong'un yüksek maaşı, kulübün mali yükünü artırıyor. Barcelona, oyuncuyu elden çıkarmak istese de yüksek maaşı nedeniyle Avrupa'da talip bulmak zor görünüyor. Buna karşın, Suudi Arabistan'daki bazı kulüplerin De Jong'la ilgilendiği belirtiliyor.



Barcelona, ekonomik krizi aşmak için çözüm yolları ararken, oyuncularını satma ihtimali üzerinde duruyor. Laporta'nın çabalarının, kulübü Ocak ayında rahatlatıp rahatlatmayacağı merak konusu oldu.



