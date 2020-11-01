La Liga 8. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi.



Mendizorroza Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve Barcelona'nın galiibyet hasreti devam etti.



Mücadelenin 31. dakikasında Barcelona kalecisi Neto'nun ayağının altından kaçan topta Rioja ile öne geçen Alaves ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıya Trincao, Pjanic ve Pedri'yi oyuna alarak başlayan Barcelona rakip kaleye yüklenmeyi amaçladı.



Alaves'ten 62. dakikada Jota Peleteiro ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 1 dakika sonrasında Griezmann skoru eşitleyen golü attı. Kalan dakikalarda Barcelona yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince maç 1-1 sona erdi.



Bu sonucun ardından Barcelona, La Liga'da üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramamış oldu ve 2 maç eksiğiyle 8 puana yükseldi. Deportivo Alaves de aynı şekilde puanını 8'e çıkardı.



