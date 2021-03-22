İspanya La Liga'nın 28. haftasında Barcelona deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı. San Sebastian Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Barcelona 6-1'lik skorla kazandı.Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Griezmann, 43. ve 53. dakikalarda Dest, 56. ve 89. dakikalarda Messi ile 71. dakikada Dembele kaydetti. Sociedad'ın tek sayısını ise 77. dakikada Barrenetxea attı.Üst üste 5. kez sahadan galibiyetle ayrılan Barcelona, puanını 62 yaptı ve Atletico Madrid'in 4 puan gerisinde takibini sürdürdü. Art arda 2. yenilgisini alan Sociedad ise 45 puanla 5. sırada kaldı ve 4. sıradaki Sevilla ile arasındaki fark 10 puana çıktı.La Liga'nın 29. haftasında Barcelona evinde Valladolid'i konuk edecekken, Sociedad ise evinde Bilbao ile karşılaşacak.