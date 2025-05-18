Barcelona, 2025 yılında ligde ilk kez mağlup!

La Liga'nın 37. haftasında Barcelona, sahasında Villarreal'i ağırladı.



Olimpic Lluis'de oynanan mücadeleyi Villarreal, 3-2 kazandı.



Karşılaşmada Villarrreal'e galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Ayoze Perez, 50. dakikada Santi Comesana ve 80. dakikada Tajon Buchanan kaydetti. Barcelona'nın gollerini ise 38. dakikada Lamine Yamal ve 45+5. dakikada Fermin Lopez kaydetti.



Barcelona, ligde 2025 yılındaki ilk mağlubiyetini yaşadı. Toplam 18 maçlık serileri sona erdi. Villarreal, ligdeki üst üste 5. galibiyetini elde etti.



Bu sonuçla birlikte şampiyon Barcelona, 85 puanda kaldı. Villarreal, 67 puan ile 5. sırada yer aldı.



Ligin son haftasında Barcelona, Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Villarreal, Sevilla'yı konuk edecek.