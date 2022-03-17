Barça, Galatasaray'a kapıyı açık bıraktı!

Galatasaray, Inaki Pena için Barcelona'dan fiyat istedi. Katalanlar, transfer için kapıyı kapatmazken transferde ikna edilmesi gereken kişinin Pena olduğu ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Barça, Galatasaray'a kapıyı açık bıraktı!
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17 Mart 2022 17:02
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona Başkanı Joan Laporta'yı ağırladığı gün içerisinde Inaki Pena'nın transferini de görüştü.

Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Pena'nın transferi için Barcelona'dan fiyat istedi. Barcelona henüz bir fiyat vermezken transfer için kapıyı da kapatmadı.

Haberin detayında, Galatasaray için transferin asıl zor kısmının Inaki Pena'nın ikna edilmesi olduğu belirtildi. Pena'nın gelecek sezon için düşüncesinin Barcelona'da kalıp Marc Andre ter Stegen ile forma rekabetine girmek olduğu, aksi bir durumda ise Avrupa'nın 5 büyük liginden bir takıma bonservisiyle gitmek olduğu kaydedildi.

Galatasaray'a geldiğinden bu yana üst düzey bir performans sergileyen Inaki Pena, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta kalesini gole kapatamadı ancak Camp Nou'daki maçta takımı Barcelona'ya karşı gole izin vermedi.

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