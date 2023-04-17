Memphis Grizzlies guardı Desmond Bane, Los Angeles Lakers forveti Rui Hachimura'nın playoff serisinin 1. maçında gösterdiği performansına burun kıvırdı.



Lakers'ın geçtiğimiz gece Grizzlies'e karşı Batı Konferansı playoff serisinin açılış maçında aldığı 128-112'lik galibiyette, Hachimura 29 sayı ile playoff kariyer rekorunu kırmıştı.



Karşılaşmada 22 sayı atan Bane, Hachimura'nın performansı hakkında şunları söyledi:



"Muhtemelen kariyerinin en iyi maçıydı. Yedi maçlık bir serideyiz, bakalım Çarşamba günü aynısını yapabilecek mi..."



Karşılaşmada 30 dakika süre alan Hachimura, 11/14 şut isabetiyle 29 sayı bulmuş ve 6 da ribaund almıştı.





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