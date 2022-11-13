Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Muhammet Taha Şahin (kendi kalesine) ve 77. dakikada Levent Ayçiçek attı. Konuk ekip Manisa FK'nın tek golü 71. dakikada Marvin Gakpa'dan geldi.



Bandırmaspor, ayrıca 90. dakikada Kerim Avcı ile bir penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde tam 8 maç sonra kazandı ve puanını 18'e çıkardı. Ligde 4 maç sonra kaybeden Manisa FK 19 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Manisa FK, sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.





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