Bandırmaspor, evinde farklı kazandı

TFF 1.Lig'in 3.hafta maçında Bandırmaspor, evinde Adana Demirspor'u konuk etti.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 4-0 kazandı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri Doyglas Tanque, Leandro Bacuna, Billel Messaoudi, Muhammed Gümüşkaya kaydetti.
Bandırmaspor bu sonuçla ligdeki puanını 4'e yükseltirken, Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.
Bandırmaspor haftaya deplasmanda Vanspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Amedspor'u konuk edecek.
