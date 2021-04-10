Bandırma ve Menemen yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'de Menemenspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberee bitti.



Bandırmaspor'un gollerini 7. dakikada Hakan Bilgiç ve 74. dakikada İshak Çakmak kaydetti. Menemenspor'un golleri ise 55. dakikada İbrahim Akanbi Rasheed ve 75. dakikada İsmail Haktan Odabaşı'ndan geldi.



Bu sonuçla birlikte ligin 15. sırasındaki Menemenspor puanını 30'a yükseltti. Bandırmaspor ise puanını 39'a çıkararak 10. sıraya yükseldi.



Gelecek hafta Menemenspor, Samsunspor'u konuk edecek. Bandırmaspor ise deplasmanda Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.



Stat: Bandırma 17 Eylül



Hakemler: Kadir Sağlam, Muhammet Yumak, Gökhan Barcın



Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Fırat Arıkan, Pote (Dk. 79 Halilovic), İshak Çakmak, Doğan Can Davas, Serna (Dk. 65 Selçuk Alibaz), Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Del Valle (Dk. 65 Erkan Taşkıran), Orhan Ovacıklı (Dk. 65 Torje)



Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Emir Han Topçu, Mahamadou Ba, Traore (Dk. 56 Berkay Samancı), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 84 Tidjani), Mohamed (Dk. 90+4 Ömer Şahbaş), Tayfun Aydoğan (Dk. 90+4 Abülkadir Öksüz ), Rasheed, Domgjonas



Goller: Dk. 6 Hakan Bilgiç, Dk. 73 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 55 Rasheed, Dk. 75 İsmail Haktan Odabaşı (Menemenspor)



Kırmızı kart: Dk. 76 Emrah Volkan Sayılğan (Yardımcı antrenör) (Menemenspor)



Sarı Kartlar: Dk. 65 Torje (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 76 Ümit Karan (Teknik direktör), Dk. 90+2 Berkay Samancı, Dk. 90+7 Rasheed (Menemenspor)







