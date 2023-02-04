Bandırma'da Mesut Bakkal dönemi bitti!

Bandırmaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal'ın sözleşmesi feshedildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırma'da Mesut Bakkal dönemi bitti!
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04 Şubat 2023 22:09
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında evinde Altaş Denizlispor'a 4-1 yenilen Beyçimento Bandırmaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün evimizde oynadığımız Altaş Denizlispor karşılaşması sonrası teknik direktörümüz Mesut Bakkal'ın sözleşmesi fesih edilmiş, yollarımız ayrılmıştır. Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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