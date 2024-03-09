Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tümosan Konyaspor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti.Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.Ev sahibi ekibin gollerini 9 ve 45. dakikalarda penaltıdan Sokol Cikalleshi kaydetti. Adana Demirspor'un golleri ise 32. dakikada Yusuf Erdoğan ve 87. dakikada Mario Balotelli'den geldi.Bu sonuçla birlilkte Konyaspor, puanını 32'ye yükseltti. 10 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Karagümrük galibiyetiyle son veren Adana Demirspor ise 36 puana ulaştı.Ligin ilk yarısında oynanan maçı, Adana Demirspor 3-0 kazanmıştı.Gelecek hafta Konyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Adana Demirspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.5. dakikada ceza sahası dışından Muanza'nın pasında topla buluşan Mendoza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.7. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Cikalleshi'nin pasında topla buluşan Ethemi, ceza sahası içerisinde Atal'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 9'uncu dakikada penaltıyı kullanan Cikalleshi, topu ağlara gönderdi: 1-0.17. dakikada oluşan karambolde defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından gelişine vuran Ndao'nun şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.31. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın pasında Yusuf Erdoğan şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.39. dakikada Konyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Ndao ile Mohammadi arasındaki hava topu mücadelesinin ardından hakem Volkan Bayarslan, VAR'ın tavsiyesiyle saha kenarında pozisyonu izledi. Pozisyonda Mohammadi'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Bayarslan, bir kez daha penaltı noktasını işaret etti. 44'üncü dakikada penaltıyı kullanan Cikalleshi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.BİRAZDAN....