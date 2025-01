Balkan ve Türkiye ikincisi milli tekvandocunun hedefi zirve

Geçen yıl ilk defa katıldığı Balkan Şampiyonası ile Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli tekvandocu Mustafa Karadaş, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.



Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce yapılan yetenek taramasında keşfedilen 14 yaşındaki tekvandocu, ilk başlarda zorlandığı bu sporda kendisini geliştirdi.



Bir yıllık çalışmanın ardından Tekirdağ ve bölge müsabakalarında çeşitli dereceler elde eden Mustafa Karadaş, geçen yıl ilk defa katıldığı Balkan ve Türkiye şampiyonalarında ikinci olma başarısı gösterdi.



Milli tekvandocu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman kürsüde yer almak için çalıştığını söyledi.



Farklı spor dallarıyla ilgilendikten sonra tekvandoya devam ettiğini ifade eden Mustafa Karadaş, "Tekvandoyla tanışmam yetenek taraması uygulamasıyla oldu. Öncesinde futbol, yüzme, basketbol, okçuluk gibi sporlar vardı. Tekvandoyla tanıştığımda ilk başta çok da sevemedim. Sonradan tam manasıyla sevmeye başladım. Heyecanlandığımı hissedince devam etmek, başarılı olmak istedim." dedi.



Kazanacağı başarılarla adından söz ettiren bir sporcu olmak istediğini vurgulayan Mustafa Karadaş, şunları kaydetti:



"İlk defa katıldığım Balkan ve Türkiye şampiyonalarında ikinci oldum. Balkan Şampiyonası'nda kürsüde yer almak çok gurur vericiydi. Orada başarılı olmak, Türkiye'yi temsil etmek, milli takımla gitmek özellikle çok anlamlıydı. Her zaman kendime güvenerek çıktım maçlara. Hep derece almak kafamdaydı. Bundan sonraki hedefim gençlerde birinci olduktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak. Ülkemi Avrupa'da ve dünyada başarıyla temsil etmek istiyorum."



- Antrenör Karagün: "Çalışırsa başaracağına inanıyorum"



Antrenör Bülent Karagün de Mustafa Karadaş'ın ilk kez katıldığı şampiyonalarda güzel dereceler kazandığını belirtti.



Milli sporcunun çok hırslı olduğunu aktaran Karagün, "Çok öz veriyle çalışıyor. Bir sene boyunca sadece iki antrenman kaçırdı. Başarılı olmak için her gün çalıştı. İlk defa katıldığı 2 büyük şampiyonadan dereceyle döndü. Bundan sonrası için hedefleri çok büyük. Dünya, olimpiyat müsabakalarında dereceler, şampiyonluklar almak istiyor. Çalışırsa başaracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.