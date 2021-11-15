Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Giray Bulak!

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Giray Bulak oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Balıkesirspor'un yeni teknik direktörü Giray Bulak!
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15 Kasım 2021 23:50
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, teknik direktör Giray Bulak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İsmet Kamak'ın istifası sonrası boşalan teknik direktörlük görevine daha önce de kırmızı-beyazlı ekibi çalıştıran Giray Bulak getirildi.

Kulüp tesislerinde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Bulak, Balıkesir şehrini ve Balıkesirspor'u çok sevdiğini söyledi.

Bulak, Balıkesirspor'un zor günlerden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zaten takımımızı takip ediyordum. Bu durumu başkanımız ve yöneticilerimiz İstanbul'a gelip bana anlattığında üzüldüm. Benim takımımın böyle olmaması lazım. Ben şunu biliyorum, tüm şehir arkamızda olacak. Şehrimize taraftarımıza tekrar hayırlı olsun. İnşallah iyi işler yapacağız."

Giray Bulak, daha sonra takımla akşam antrenmanına katıldı.


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