Balıkesirspor'dan orta sahaya takviye

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 9 maçtır bileği bükülmeyen lider Balıkesirspor ara transferde son olarak Kuşadasıspor forması giyen Emir Şenocak ile anlaşmaya vardı.



Bonservisi Bandırmaspor'da olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı.



Başakşehir altyapısında yetişip daha önce Menemen FK ve Esenler Erokspor'da da oynayan Emir sezonun ilk yarısında Kuşadasıspor'da 13 maçta forma giyerek 2 gol attı.















