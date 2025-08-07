07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Balıkesirspor'dan çifte transfer

FF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor kadrosuna iki oyuncuyu birden kadrosuna kattı.

calendar 07 Ağustos 2025 14:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'dan çifte transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

 TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor kadrosuna iki takviye birden yaptı.

Balıkesir temsilcisi Karşıyaka'dan ayrılan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ali Sinan Gayla ve Aliağa FK'dan 20 yaşındaki orta saha Yiğit Bayındır'la anlaştı.

Önceki sezon Karaköprü Bld. ile şampiyonluk yaşayan, geçen sezon Karşıyaka'da Play-Off oynayan Ali Sinan son 3 sezonda 37 gol attı. Ali Sinan'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Aliağa kadrosunda geçen sezon namağlup şampiyon olan Yiğit ise 1 yıllığına kiralandı.

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.