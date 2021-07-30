Balıkesirspor'da iki imza

Balıkesirspor, iç transferde iki oyuncusuyla yeniden anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Balıkesirspor'da iki imza
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30 Temmuz 2021 22:15
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, iç transferde iki oyuncusuyla yeniden anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Balıkesirspor, stoper Oğuzhan Çapar ve Sloven forvet Roman Bezjak ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

İki futbolcu, kulüp başkanı Özgür Yılmaz ile bir araya gelerek kendilerini kırmızı-beyazlı takıma bağlayan sözleşmelere imza attı.

Balıkesirspor, bu imzalarla iç transferde 9 oyuncuyla yeniden anlaştı.


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