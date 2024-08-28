Balıkesirspor'da Cenk Özbek ile sürpriz ayrılık

Balıkesirspor'un geçtiğimiz ay kadroya kattığı Cenk Özbey henüz resmi maça çıkmadan Eskişehirspor'a transfer oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Balıkesirspor'da Cenk Özbek ile sürpriz ayrılık
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28 Ağustos 2024 12:45
TFF 3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor'un transferde Silifke Belediyespor'dan kadrosuna dahil ettiği stoper Cenk Özbey, hazırlık döneminde takımdan ayrıldı.

Takımdan ayrılmayı kendisi isteyen 33 yaşındaki Cenk, Eskişehirspor'a imza attı.

Kamp dönüşü antrenmanlarına tesislerinde yeniden başlayan Balıkesirspor sezon açılışını yapacağı özel maçta Bursaspor'u ağırlayacak.

Balıkesir Atatürk Stadı'nda taraftara ücretsiz olacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

 
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