Bakasetas: 'Bütün sorumluluk bende'

Konyaspor maçında kırmızı kart gören Anastasios Bakasetas, mağlubiyetin ardından açıklamada bulundu.



Anastasios Bakasetas yaptığı açıklamada, "Bugünkü mağlubiyetin tüm sorumluluğunu alıyorum." dedi.



Özür dileyen Yunan oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Maçın çok önemli bir noktasında takım arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğrattım. Rakibimin canını yakmak gibi bir niyetim olmadığını açıklama ihtiyacı duyuyorum. Topu korumak istemiştim. Özür dilerim."





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