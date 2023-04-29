Bakasetas: "Bütün sorumluluk bende"

Konyaspor maçında kırmızı kart gören Anastasios Bakasetas, mağlubiyetin ardından özür diledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bakasetas: 'Bütün sorumluluk bende'
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29 Nisan 2023 23:24
Konyaspor maçında kırmızı kart gören Anastasios Bakasetas, mağlubiyetin ardından açıklamada bulundu.

Anastasios Bakasetas yaptığı açıklamada, "Bugünkü mağlubiyetin tüm sorumluluğunu alıyorum." dedi.

Özür dileyen Yunan oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Maçın çok önemli bir noktasında takım arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğrattım. Rakibimin canını yakmak gibi bir niyetim olmadığını açıklama ihtiyacı duyuyorum. Topu korumak istemiştim. Özür dilerim."

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