Bakasetas attı; Yunanistan, Fransa'ya yenilmedi

EURO 2024 Elemeleri B Grubu 8. hafta maçında Yunanistan ile Fransa 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bakasetas attı; Yunanistan, Fransa'ya yenilmedi
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22 Kasım 2023 00:50
EURO 2024 Elemeleri B Grubu 8. hafta maçında Yunanistan ile Fransa karşı karşıya geldi. Atina OPAP Arena'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Fransa, 42. dakikada Randal Kolo Muani'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Yunanistan, 56. dakikada Anastasios Bakasetas'ın şık golüyle eşitliği sağladı. 5 dakika sonra Fotis Ioannidis'in golüyle Yunanistan öne geçti.

Fransa, 74. dakikada Youssouf Fofana'nın golüyle beraberliği yakaladı.

Yunanistan'da Tasos Bakasetas maça ilk 11'de başladı ve 86. dakikada kenara geldi. Ankaragüçlü Chatzigiovanis ise yedek bekledi.

Bu sonucun ardından Fransa, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı ama 22 puanla lider tamamlayarak EURO 2024'e katıldı. Yunanistan ise 13 puanla grubu 3. sırada tamamladı ve playofflara kaldı.

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