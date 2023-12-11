Bakan Osman Aşkın Bak hakem saldırısını kınadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakeme saldırı girişimiyle ilgili açıklama yayımladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Bakan Osman Aşkın Bak hakem saldırısını kınadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2023 22:52
Son güncelleme 11 Aralık 2023 22:54
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırısı hakkında açıklama yayımladı.

Bakan Bakanı Osman Aşkın Bak, yapılan bu saldırıyı kınadı.

İşte o paylaşım;

''MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz.''

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery