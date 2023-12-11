Bakan Osman Aşkın Bak hakem saldırısını kınadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırısı hakkında açıklama yayımladı.



Bakan Bakanı Osman Aşkın Bak, yapılan bu saldırıyı kınadı.



İşte o paylaşım;



''MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz.''





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU