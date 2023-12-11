Bakan Osman Aşkın Bak hakem saldırısını kınadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırısı hakkında açıklama yayımladı.
Bakan Bakanı Osman Aşkın Bak, yapılan bu saldırıyı kınadı.
İşte o paylaşım;
''MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz.''
Bakan Bakanı Osman Aşkın Bak, yapılan bu saldırıyı kınadı.
İşte o paylaşım;
''MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz.''
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