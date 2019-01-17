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Bakan Kasapoğlu, Ali Koç'u kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti

Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu, Ali Koç'u kabul etti
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17 Ocak 2019 13:51
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabul yaklaşık 30 dakika sürdü.

Kabulde Ali Koç, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.



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