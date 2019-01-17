Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u makamında kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabul yaklaşık 30 dakika sürdü.
Kabulde Ali Koç, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabul yaklaşık 30 dakika sürdü.
Kabulde Ali Koç, Bakan Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın