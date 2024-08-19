Bakan Bak, Para Okçuluk Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlıklarını sürdüren milli okçuları ziyaret etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek oyunlara İstanbul'daki Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan sporcularla bir araya gelen Bak, kamp süreci hakkında bilgi aldı.



Paris 2024'te sporcuların yanında olacaklarını belirten Bak, "Olimpiyatlarda atmosfer önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız spora çok destek veriyor, bizler de bakanlık olarak takip ediyoruz. Okçuluk Federasyonumuzun da ciddi yatırımları var. İnşallah milletimizi sevindireceğiz. Gördüğüm kadarıyla iyi bir ekip ruhu var. Her şey ülkemizin, halkımızın mutluluğu için. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.



Bak, sohbetin ardından Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile beraber antrenmanı izledi.





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