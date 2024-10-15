Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Dolomiti Energia'yı ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda 16 Ekim Çarşamba günü Dolomiti Energia ekibini konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Dolomiti Energia'yı ağırlayacak
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15 Ekim 2024 12:45
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta mücadelesinde 16 Ekim Çarşamba günü İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

SEZONA 2'DE 2 İLE BAŞLADI

Sezona Wolves galibiyetiyle başlayan Bahçeşehir Koleji, ikici hafta müsabakasında Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

DEPLASMANDA KAYBETTİ

Bahçeşehir Koleji, son maçında ise deplasmanda Gran Canaria'ya kaybetti.

Sezona Gran Canaria yenilgisiyle başlayan Dolomiti Energia, sahasında Trefl Sopot'u mağlup etmeyi başardı.

İtalyan ekibi, son maçında ise evinde Buducnost'a mağlup oldu.

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