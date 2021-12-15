Bahçeşehir Koleji, Bakken Bears'ı eli boş gönderdi!

Bahçeşehir Koleji, Erkekler FIBA Avrupa Kupası İkinci Tur L Grubu'nun ikinci maçında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı 90-76 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, Bakken Bears'ı eli boş gönderdi!
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15 Aralık 2021 22:12
Bahçeşehir Koleji, Erkekler FIBA Avrupa Kupası İkinci Tur L Grubu'nun ikinci maçında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Bakken Bears ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 90-76 kazandı.

İlk turda E Grubu'nda yer alan ve 6'da 6 yaparak ikinci tura kalan Bahçeşehir Koleji, L Grubu'ndaki 2. maçını da kazandı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Lorenzo Baldini (İtalya), Peter Praksch (Macaristan), Valerio Grigioni (İtalya)

Bahçeşehir Koleji: Hall 11, Smith 19, Berkay Candan 4, Jones 5, Oğuz Savaş 12, Dekker 14, Solomon 10, Erkan Yılmaz 13, Emir Gökalp 2, Kartal Özmızrak

Bakken Bears: Diouf 18, Evans 13, Jukic 5, Ogungbemi-Jackson 8, Ongwae 12, Harris 12, Laerke 4, Taylor 4

1. Periyot: 25-16

Devre: 47-36

3. Periyot: 59-55


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