Bahçelievler'den Beşiktaş maçında yaşananlar için açıklama!

Bahçelievler Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş ile yapılan maçta yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaparak; dostluk, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.



Bahçelievler Belediyesi Voleybol Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Sporun temelinde dostluk, saygı ve centilmenlik yer almakta olup, bu değerlerin korunması gerektiğine inanan bir kulüp olarak, güzide Beşiktaş Kulübümüz ile oynanan maçta yaşanan olaylarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek isteriz." denildi.



Açıklamada, "Öncelikle, yapılan açıklamalarda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtmek isteriz. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, spora gönülden bağlı ve sporsever bir kişilik olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmuştur. İlgili maç sırasında da kendisi, iddiaların aksine, salonda sakin bir şekilde yerini almış, kimseye hakaret veya olumsuz bir tutum sergilememiştir. Bu durum, video görüntüleri ile de açıkça ortadadır." ifadeleri kullanıldı.



Bahçelievler Belediyesi olarak, sporun dostluk ve birlik ruhu etrafında yaşanması gerektiğine inandıklarının kaydedildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Bu nedenle, spor sahalarında saygı ve centilmenlikten ödün verilmemesi gerektiğinin altını çiziyor; kadınlar ve çocukların da bulunduğu ortamlarda sporun ahlakına uygun davranışların sergilenmesini önemle vurguluyoruz. Olayların farklı yerlere çekilmemesi dileğiyle, tüm spor camiasını dostluk, birlik ve beraberlik duyguları içinde hareket etmeye davet ediyoruz. Sporcularımıza ve teknik ekibimize verdikleri emek ve mücadele için teşekkür eder, güzide Beşiktaş Kulübümüze de sahadaki centilmence mücadele için saygılarımızı sunarız."



Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş ile Bahçelievler Belediyespor arasında Fibabanka Spor Kompleksi'nde yapılan maç, yaşanan olaylar nedeniyle bir süre durmuştu. Daha sonra kaldığı yerden devam eden mücadeleyi Bahçelievler Belediyespor 3-1 kazanmıştı.



