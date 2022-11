Bahadır Han: 'İstediğimiz yerde değiliz'

MKE Ankaragücü'nde forma giyen 26 yaşındaki kaleci Bahadır Han Güngördü, 1-1 beraberlik ile sona eren Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Kazanmak için her şeyi yaptıklarını söyleyen Bahadır "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Başından sonuna kadar oyunu domine eden taraftık. Kazanabilmek için her şeyi yaptık ama olmadı. Arada iyi çalışıp gelişmeye çalışacağız. Şu an istediğimiz yerde değiliz. Alışma sürecimiz uzun sürdü. Şu an için biraz daha iyi yerlerde olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

