Bağcılar Belediyesi sporcuları dünya şampiyonasından başarıyla döndü

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları Akın Demir ile Erkan Damar, Bulgaristan'da düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda başarı elde etti. 55 kiloda Demir, sol kolda dünya şampiyonu, sağ kolda dünya ikincisi olurken 75 kiloda yarışan Damar da sol kolda dünya ikinciliği elde etti.

20 Eylül 2025 14:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası, Bulgaristan'ın Albena kentinde gerçekleştirildi. Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nden de Akın Demir ile Erkan Damar şampiyonaya katıldı. 55 kiloda yarışan Akın Demir, sol kolda finale kadar çıktı. Finalde Ukraynalı rakibini de yenen Demir, altın madalyayı kazandı. Demir sağ kolda ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bağcılarlı diğer sporcu Erkan Damar da 75 kilo kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyayı elde etti.

DEMİR: SON ANDA MAÇ BANA DÖNDÜ

Çocukluktan beri bilek güreşine merakı olduğunu ve son 8 yıldır profesyonel olarak bu sporu yaptığını söyleyen Demir, "Final maçım gitti geldi. Son anda maç bana döndü. Rabbim nasip etti kazandım. Herkes bağırıyordu. Herhalde bir ünlü geçiyor dedim meğerse beni tebrik ediyorlarmış. Bu sene çok güzel skorlar aldım. Yıl içinde toplam 5 altın bir tane de gümüş madalya kazandım" dedi.


DAMAR: BELEDİYEMİZ ENGELLİLER KONUSUNDA BİZE ÇOK DESTEK OLUYOR

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü'nde hem antrenör hem de sporu olan Damar da "Güzel bir maç oldu ama kaybettik. İkinci oldum. Çalışmalara devam edeceğiz. Belediyemiz engelliler konusunda bize çok destek oluyor. Bize desteklerinden dolayı başkanımız Yasin Yıldız'a teşekkür ediyorum. Madalyamı da Bağcılar Belediyesi'ne hediye ediyorum" diye konuştu.

YILDIZ: ÜSTÜN BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM

Sporcuların başarısından duyduğu mutluluğu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise şunları söyledi:

"Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten sporcularımızı tebrik ediyor, üstün başarılarının devamını diliyorum. Her zaman sporcularımızın yanındayız."

Demir ve Damar bu yıl içinde Romanya'da 34 ülkenin katılımıyla gerçekleşen 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil etmişti. Demir, sağ ve sol kol yarışmalarında iki altın madalya, Damar ise sol kolda altın madalya kazanmıştı.

