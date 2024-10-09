Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı takımın Lyon ile oynadığı Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçını yerinden takip etti.
Karşılaşmayla ilgili paylaşımda bulunan Gomis, "Galatasaraylı kadınları ayakta alkışladım" ifadelerini kullandı.
Fransız futbolcu yaptığı açıklamada, "Dün iki eski kulübüm olan Lyon ve Galatasaray'ın karşılaştığı Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçını takip ettim. Lyon bu konuda büyük yatırım yapan ve geçmişi olan bir kulüp. Galatasaray ise beni gösterdikleri mücadele ile çok şaşırttı. 2017'den bu yana büyük bir gelişim göstermişler. Belki 3-0 kaybettiler ama ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi ve rakibin gücü düşünülünce skoru kenara koyarak Galatasaraylı kadınları ayakta alkışladım. Galatasaray ruhunu sahaya yansıttılar. Maçtan sonra da yanlarına gidip tebrik ettim." diye konuştu.
G.SARAYLI OYUNCULARA PRİM
Öte yandan Yakup Çınar'ın haberine göre; Bafetombi Gomis, Galatasaraylı oyuncuların Lyon maçındaki mücadelesinden sonra takımı tebrik etti ve her bir oyuncuya 300 Euro prim verdi.
Galatasaray, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk maçında Lyon'a 3-0 mağlup oldu.
Karşılaşmayla ilgili paylaşımda bulunan Gomis, "Galatasaraylı kadınları ayakta alkışladım" ifadelerini kullandı.
Fransız futbolcu yaptığı açıklamada, "Dün iki eski kulübüm olan Lyon ve Galatasaray'ın karşılaştığı Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçını takip ettim. Lyon bu konuda büyük yatırım yapan ve geçmişi olan bir kulüp. Galatasaray ise beni gösterdikleri mücadele ile çok şaşırttı. 2017'den bu yana büyük bir gelişim göstermişler. Belki 3-0 kaybettiler ama ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi ve rakibin gücü düşünülünce skoru kenara koyarak Galatasaraylı kadınları ayakta alkışladım. Galatasaray ruhunu sahaya yansıttılar. Maçtan sonra da yanlarına gidip tebrik ettim." diye konuştu.
G.SARAYLI OYUNCULARA PRİM
Öte yandan Yakup Çınar'ın haberine göre; Bafetombi Gomis, Galatasaraylı oyuncuların Lyon maçındaki mücadelesinden sonra takımı tebrik etti ve her bir oyuncuya 300 Euro prim verdi.
Galatasaray, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk maçında Lyon'a 3-0 mağlup oldu.