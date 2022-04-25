Bafetimbi Gomis: 'Seneye çok gol atacağım'

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Bafetimbi Gomis, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı ve kaçırdığı golleri değerlendiren Gomis "Güzel oynadık ama zor maçtı. Gol pozisyonları yakaladık ama ben de dahil atamadık. Bir gol attık ama 3 puan aldık. Benim de gol atmamam gerekirdi. Galatasaray zor bir dönemden geçiyor. Bazı sezonlar böyle oluyor. Gol atamadım ama baskı kurdum. Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel ile fırsatlar yakaladık." dedi.



Gelecek sezonla ilgili konuşan 36 yaşındaki golcü "İyi gidiyoruz, bir gol atmalıydım. Fiziksel olarak daha da iyi duruma geliyorum. Gelecek sene de Galatasaray için iyi işler yapacağız. Ayrıca en iyi gol atan oyunculardan biri olacağım." ifadelerini kullandı.



Bafetimbi Gomis ayrıca "Genç oyuncular nasıl bir tepki verir, çok fazla bilmiyorum. Galatasaray'da oynuyorsanız, etkilenmemeniz lazım. Hazırlanmanız ve Galatasaray'da oynamayı hak etmeniz lazım. Yöneticiler en iyisini seçecektir. Değişiklik olacaksa bile bu en pozitif şekilde olmalı. Aile içinde bir değişiklik olacak." diyerek sözlerini noktaladı.





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