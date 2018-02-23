Bafe Gomis'e Galatasaray taraftarından sürpriz

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki maçta Galatasaray taraftarı, Bafetimbi Gomis'e özel bir pankart hazırladı.
Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında kısa süreli bir baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis'e Galatasaray taraftarı, Bursaspor mücadelesi öncesinde büyük ilgi gösterdi.
Isınmaya çıkan Gomis'e tribünler sevgi gösterisinde bulunurken, kale arkasında da özel bir pankart açıldı.
Sarı-kırmızılı tribünde açılan Gomis pankartında ''Hazırım diyorum dünden düşmüyorsun dilimden'' ifadeleri yer aldı.
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Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında kısa süreli bir baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis'e Galatasaray taraftarı, Bursaspor mücadelesi öncesinde büyük ilgi gösterdi.
Isınmaya çıkan Gomis'e tribünler sevgi gösterisinde bulunurken, kale arkasında da özel bir pankart açıldı.
Sarı-kırmızılı tribünde açılan Gomis pankartında ''Hazırım diyorum dünden düşmüyorsun dilimden'' ifadeleri yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın