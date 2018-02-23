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Bafe Gomis'e Galatasaray taraftarından sürpriz

Galatasaray taraftarı, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçında baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis'e özel bir pankart hazırladı.

Kaynak: Sporx.com
Bafe Gomis'e Galatasaray taraftarından sürpriz
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23 Şubat 2018 19:49
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki maçta Galatasaray taraftarı, Bafetimbi Gomis'e özel bir pankart hazırladı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa maçında kısa süreli bir baygınlık geçiren Bafetimbi Gomis'e Galatasaray taraftarı, Bursaspor mücadelesi öncesinde büyük ilgi gösterdi.

Isınmaya çıkan Gomis'e tribünler sevgi gösterisinde bulunurken, kale arkasında da özel bir pankart açıldı.

Sarı-kırmızılı tribünde açılan Gomis pankartında ''Hazırım diyorum dünden düşmüyorsun dilimden'' ifadeleri yer aldı.



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